Al via il ciclo sul cinema rumeno

Un fine settimana lungo e ricco di eventi, tra cinema, teatro ed arte, quello proposto dallo spazio culturale ‘Un mondo a parte’ di via Carducci 43. Si inizia oggi, dalle 18, quando si terrà il finissage della mostra di Stefania Martinico, acrobata dei colori che vivono nelle sue opere, veri e propri inni alla gioia. Domani, sempre dalle 18, l’inaugurazione della mostra pittorica dell’artista rumena Rozalia Georgea. Alle 21, proiezione de ‘La Gomera - L’isola dei fischi’, del regista Corneliu Porumboiu, primo appuntamento della rassegna dedicata al cinema rumeno: il film, che è stato presentato al Festival di Cannes 2019 ed è stato candidato per la Palma d’oro, sarà introdotto dal critico cinematografico Giordano Giannini. Sabato alle 21, il duo Le canzoniere, composto da Irene Baruffetti e Chiara Venturini, porta in scena lo spettacolo ‘Tanto gentili e tanto oneste’. Ingresso riservato ai soci (c’è la possibilità di associarsi). Info 393 1536425.