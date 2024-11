Al partigiano Danieli “Mastino“ il riconoscimento XXIX Novembre

E’ stato conferito alla memoria di Luciano Danieli, partigiano “Mastino“ la targa XXIX Novembre. La serata patrocinata dal Comune di Sarzana si è tenuta al circolo Arci di Battifollo. Danieli è stato insiginito del riconoscimento per l’opera di sensibilizzazione antifascista verso le nuove generazioni, ed in particolare per la trasmissione dei valori e delle vicende legati al rastrellamento nazifascista in Val di Magra del 29 Novembre 1944 di cui quest’anno ricorre l’ottantesimo anniversario. Sono intervenuti l’assessore del Comune di Sarzana Giorgio Borrini, il vicesindaco di Luni Massimo Marcesini, il presidente Anpi Luni Francesco Pietrini, il presidente Arci Val di Magra Alberto Tognoni e Carola Baruzzo consigliere regionale. Le precedenti edizioni del riconoscimento sono andate al ricordo di Miro Luperi (2018), Pino Meneghini (2019), Paolino Ranieri (2021), Vanda Bianchi (2022), Dino Grassi (2023).