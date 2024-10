Aiuto meccanico muratori e facchini

Le proposte di lavoro pubblicate ai Centri per l’impiego di La Spezia. Per info e candidature, visitare il sito https://formazionelavoro.regione.liguria.it

2 AIUTO MECCANICO. Per officina di Santo Stefano. Il candidato sarà affiancato da un capo squadra ed eseguirà la manutenzione di macchinari meccanici in officina e sugli impianti del cliente. Età 18-28 anni. Tirocinio 4/6 mesi full time orario 8-12 e 13-17, 600 euro mensili con possibili sviluppi. Offerta 56667

3 MURATORI. Per azienda nella zona di Sarzana. Muratore a tempo determinato con orario 8-16, automunito. Si valuta anche la possibilità di apprendistato, con età massima 29 anni. Richiesta patente B. Offerta 56660

1 IMPIEGATO CONTABILE. Contabilità in generale (prima nota, fatture attive, passive etc.). Richiesto diploma tecnico commerciale età 30-55 anni. Tempo determinato con possibili sviluppi. Richieste buone conoscenze informatiche, orario da stabilire. Zona di lavoro Sarzana. Offerta 56644

1 AIUTO CUOCO. Wine bar ricerca aiuto cuoco per la preparazione di taglieri, panini, da accompagnare ad aperitivi e cocktail. Richiesta esperienza anche minima, mezzo proprio per chi non abita in città. Orario di lavoro 17-22. Domenica chiusura. Tempo indeterminato con periodo di prova. Saranno valutati anche giovani sotto i 29 anni privi di esperienza ai quali si applicherà apprendistato. Sede La Spezia. Offerta 56625

5 FACCHINI. Per conto di importante corriere espresso nazionale, mansioni di movimentazione carichi, smistamento e spedizione merce. Tempo determinato mesi 2 con possibile rinnovo, orario di lavoro: turni part time o full time dalle 5 alle 21 anche il week end, retribuzione contratto del trasporto e logistica. Zona Santo Stefano di Magra. Offerta 56604