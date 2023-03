Aidea, lezione su Frida Kahlo Incontro sull’Africa al Camec

Continuano i corsi curati dall’associazione Aidea che domani, come sempre, si sposta al Camec per le proprie lezioni. Per storia dell’arte, alle 15.30, nel museo di piazza Cesare Battisti, la professoressa Giovanna Riu, critico d’arte, proseguirà il suo percorso con Frida Kahlo, artista messicana ed in generale una delle donne dell’arte più note. "La sua arte, spesso catalogata come naïf – spiega Riu – , è complessa e mescola elementi del surrealismo, del realismo magico, del muralismo". Sempre al Camec, dalle 16.45, proseguono le lezioni di geografia, che stanno suscitando notevole interesse, a cura del professor Maurizio Ricci sul tema ‘Le ricchezze della terra d’Africa: panoramica della geografia continentale’. Oggi, invece, a cura dell’Unitre (Università delle Tre età) di Lerici, alle 16.30, nella sala consiliare del municipio di Lerici, per il corso ‘Miti al femminile tenuto dalla professoressa Cinzia Forma, ecco la lezione su ‘Elettra: la sorella coraggiosa. Elettra di Euripide’.