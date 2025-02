"Aggressioni, Regione parte civile nei processi"

Regione Liguria parte civile nei processi a carico di chi si è macchiato di aggressioni ai danni del personale sanitario, delle forze dell’ordine e più in generale del personale impegnato nell’espletamento di servizi pubblici. È quanto prevede la proposta di legge regionale presentata dal gruppo di Fratelli d’Italia in consiglio regionale che vede primo firmatario Gianmarco Medusei. Una proposta che nasce nel solco dell’escalation di aggressioni subite dagli operatori nell’espletamento dei servizi, e che vuole essere un messaggio anche di solidarietà verso chi si trova vittima di gesti violenti. La legge proposta dai meloniani in consiglio regionale prevede la costituzione di parte civile di Regione Liguria in tutti quei procedimenti giudiziari che riguardino le aggressioni ai danni di operatori sociosanitari, personale del Servizio sanitario nazionale, del soccorso sanitario, del trasporto pubblico locale, così come del personale scolastico, forze di polizia, forze armate, vigili del fuoco e volontari della Protezione civile che sono in campo tutti i giorni per garantire soccorso e sicurezza ai cittadini e per svolgere un lavoro che permette al pubblico di usufruire legittimamente di alcuni servizi indispensabili.

"Chi fa il proprio dovere svolgendo un servizio pubblico essenziale ed è vittima di aggressioni, deve essere assolutamente tutelato e non può e non deve pagarsi le spese legali – commenta Medusei –. È assurdo che, oltre ai danni subiti, debba sostenere da solo tutte le spese che ne conseguono. Vogliamo, vista l’escalation di atti gravissimi verso questi lavoratori, che si prenda una posizione netta: o a favore o contro, senza andare ad aggrapparsi a cavilli totalmente inutili come successo in occasione del consiglio sarzanese da parte della sinistra. È ora che le istituzioni diano una risposta concreta e che stiano dalla parte di chi subisce angherie e violenze. Ecco perché Fratelli d’Italia ha deciso di fare questa proposta, per essere al fianco di chi lavora tutti i giorni in prima linea". Solo pochi giorni fa, il consiglio comunale di Sarzana si era spaccato sulla mozione di sostegno alle forze armate e alle forze dell’ordine, con la minoranza di centrosinistra che aveva presentato una mozione alternativa rispetto a quella originaria – presentata dal capogruppo di Fratelli d’Italia e approvata dopo un’ora di dibattito con il solo favore della maggioranza – chiedendo alla stessa maggioranza di ritirare la propria mozione per approvare quella sottoscritta dall’opposizione.

Matteo Marcello