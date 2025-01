Aggressione in carcere: "Rinforzare l’ organico"

Sull’aggressione avvenuta all’interno del carcere spezzino di Villa Andreino ai danni di un agente della polizia penitenziaria in servizio è intervenuto Mario Falcone segretario regionale Liguria Cisl-sicurezza. "L’istituto spezzino – ha ricordato – nonostante gli enormi sforzi dei colleghi che operano in condizioni di estremo disagio, dimostra ancora una volta di essere fuori controllo. Purtroppo la nuova aggressione si aggiunge alle altre che inesorabilmente si verificano quasi quotidianamente. Il personale è stremato, sotto organico e costretto a turni sempre più pesanti e pericolosi. Si auspicano decisivi interventi da parte dei vertici regionali e nazionali. Massima solidarietà nei confronti del collega ferito e di tutti gli altri che ogni giorno operano con grande abnegazione e sacrifici personali in un ambiente estremamente avverso, carico di tensioni e pericoli per l’ incolumità personale".