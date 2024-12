Agenti della polizia locale al Comune di Albenga

Concorso pubblico del Comune di Albenga (Savona) per la copertura di 3 posti di agenti di polizia municipale a tempo pieno e indeterminato. Per partecipare, oltre ai requisiti richiesti per l’accesso al pubblico impiego, è necessario il possesso della patente di guida categoria B e del diploma di scuola superiore. La selezione prevede il superamento di due prove, una scritta e una orale, oltre a una prova di efficienza fisica: corsa sui mille metri e piegamenti sulle braccia. Prevista eventuale prova preselettiva nel caso le domande presentate fossero più di 70. Le domande vanno presentate entro il 23 dicembre dal portale assunzioni nella pubblica amministrazione, www.inpa.gov.it. Per ulteriori informazioni e per prendere visione del testo integrale del bando di concorso, visitare anche il sito del Comune di Albenga all’indirizzo www.comune.albenga.sv.it