Agente della polizia locale al Comune di Vallecrosia

Il Comune di Vallecrosia (Imperia) ha indetto un concorso per la copertura di un posto di agente di polizia municipale a tempo pieno e indeterminato. Per partecipare, oltre ai requisiti richiesti per l’accesso al pubblico impiego, basta il possesso del diploma e della patente di guida B. La selezione prevede il superamento di una prova scritta, ed una prova orale, ed un colloquio psicoattitudinale. I temi delle prove spaziano dal codice della strada alle leggi di pubblica sicurezza, ordinamento della polizia municipale, elementi di diritto penale e altro ancora (si rimanda alla lettura del testo integrale del bando). La domanda va spedita entro il 13 gennaio solo tramite il portale InPA. Per ulteriori chiarimenti ed informazioni, chiamare lunedì al venerdì mattina e nel pomeriggio di lunedì e mercoledì lo 0184 2552 203 o scrivere via e-mail a [email protected]