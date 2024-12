Affidati i lavori per la frana di Falcinello

Dopo il completamento nel 2023 della messa in sicurezza delle frane 8, 9 e 10 (rimaste in attesa per oltre 10 anni) e dopo l’intervento ultimato in località Terma, ora Falcinello vedrà il ripristino della frana in prossimità dell’accesso abitato, verificatasi a settembre del 2021 a seguito di eventi piovosi, per la quale ieri è stato affidato l’appalto a cui seguirà l’apertura del cantiere. Sono state concluse tutte le tappe dell’iter tecnico-amministrativo che, dopo l’intervento emergenziale di messa in sicurezza provvisoria, ha visto il Comune portare a termine la progettazione esecutiva dell’intervento ed il successivo affidamento dei lavori. Con una determinazione a firma del dirigente dell’area tecnica Giovanni Mugnani il Comune ha affidato alla ditta Ferrari De Nobili srl, con sede legale in La Spezia, l’esecuzione dei lavori di ripristino della frana su Via Falcinello per un investimento di 130.625,02 euro (ribasso di gara del 6,22%). "Prosegue il lavoro di messa in sicurezza che abbiamo portato avanti in questi anni sulla nostra frazione di Falcinello, bellissima ed estremamente fragile – dichiara il sindaco di Sarzana Cristina Ponzanelli – Dopo essere intervenuti su diversi fronti di frana, oggi affidiamo i lavori per questa nuova opera, legata a una frana molto più recente all’ingresso del borgo. Continueremo a lavorare in questa direzione, per potenziare sempre di più la capacità di resilienza di Falcinello e di tutto il territorio". L’opera è finanziata mediante contrazione di mutuo con Cassa Depositi e Prestiti.