Addio all’amato “profe“. Si è spento Marchini

Si è spento all’età di 80 anni Paolo Marchini (nella foto) il professore tanto amante dello sport e della tradizione sarzanese. Una figura molto importante anche nel mondo della parrocchia e dell’associazionismo essendosi occupato di tante iniziative sia all’oratorio di Santa Maria che al convento della Clarisse. Per diversi anni, fino al raggiungimento della pensione nel 2011, è stato insegnante di religione all’istituto superiore cittadino “Parentucelli-Arzelà“ stabilendo un legame solidissimo con tutti i suoi studenti. Era un conoscitore della storia cittadina e delle sue tradizioni secolari che illustrava sempre con molta discrezione facendo parte inoltre del comitato organizzativo della Cattedrale di Santa Maria nell’organizzazione di eventi, cerimonie e nel curare i rapporti con altre confraternite. Inoltre era un grandissimo appassionato di sport e in particolare della Sarzanese. Della squadra di calcio rossonera è stato un fedele sostenitore e un tifoso sempre estremamente gentile. Amava realizzare personalmente gli striscioni e gli slogan di sostegno ai ragazzi in campo che poi, la domenica, posizionava nella tribuna dello stadio “Miro Luperi“ . Per diversi campionati ha organizzato anche comitive per seguire la squadra in trasferta. Una passione per altro condivisa con il figlio Daniele. La scomparsa del “profe“ così come ra conosciuta è stata accolta con grande cordoglio in città. Paolo Marchini lascia la moglie Irma i i figli Daniele e Arianna ai quali giungano le condoglianze della nostra redazione.

m.m.