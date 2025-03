Addio alla dottoressa Delfino. È stata il medico degli sportivi

Si è spenta all’età di 68 anni la dottoressa Silvana Delfino, per anni medico di medicina generale a Sarzana. Era molto conosciuta per il suo impegno nella medicina sportiva, avendo curato per anni la salute di giovani atleti. E’ stata per anni medico sociale della Sarzanese Calcio per poi seguire il Giro della Lunigiana, la corsa ciclistica internazionale della categoria juniores. Ha voluto ricordarla Maria Pia Ferrara, segretaria provinciale della Federazione Italiana Medici di Medicina Generale. "È stata una settimana molto per la medicina generale della Val di Magra. La perdita improvvisa di Lorenzo Cozzani e Silvana, a pochi giorni di distanza l’uno dall’altra, ci lascia attoniti e sinceramente addolorati. Una breve malattia ce li ha rapidamente portati via entrambi, lasciando la sanità di questa provincia più povera".