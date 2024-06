Addio a Vega, la partigiana ’Ivana’: "La voce della nostra Resistenza"

Cordoglio in città per la scomparsa di Vega Gori, la partigiana ’Ivana’, vicepresidente dell’Istituto spezzino per la storia della Resistenza e dell’età contemporanea. Gori aderì giovanissima alla Resistenza dopo l’8 settembre 1943, militando nella Brigata Sap e svolgendo il ruolo prezioso di staffetta e di dattilografa per il Pci e per il Cln. E’ commosso il ricordo del Comitato provinciale unitario della Resistenza della Spezia, con i co-presidenti Giorgio Pagano, Paolo Galantini ed Egidio Banti. "Vega ha sempre ricordato la Resistenza come la fase che diede luce alla sua vita, arricchendola di quegli ideali di giustizia e libertà che fino all’ultimo ha trasmesso, con le sue testimonianze, alle nuove generazioni. Poco prima di spegnersi ha trovato la forza di rispondere alle domande dei bambini della scuola 2 Giugno. Il suo ricordo vivrà forte come esempio e stimolo a compiere la realizzazione di un Paese democratico e antifascista".