Addetti mensa e commessi

Le ultime proposte di lavoro pubblicate ai Centri per l’impiego di La Spezia. Per informazioni e candidature, https:formazionelavoro.regione.liguria.it

1 APPRENDISTA CONTABILE. Società di commercio al dettaglio di prodotti alimentari ricerca apprendista contabile. Richiesta conoscenza pacchetto office, internet e posta elettronica. Età 18-30 anni non compiuti. Si offre apprendistato professionalizzante. Zona Spezia. Offerta 47306.

1 AIUTO CUCINA. Bar in Levanto ricerca un aiuto cucina. Richiesta esperienza nelle mansioni, capacità di organizzazione, pulizia e ordine. Si offre tempo determinato stagionale. Possibilità di valutare sia full time che part time a seconda delle esigenze della risorsa. Sede Levanto. Offerta 47292

2 ADDETTI MENSA LAVAPIATTI. Per mensa aziendale di la spezia e massa ricerchiamo lavapiatti e addette mense disponibili dal lunedì al venerdì con orario 12-15.30 con mezz’ora di pausa. Richiesta precedente esperienza in ambito ristorazione preferibile come lavapiatti. Zona La Spezia. Offerta 47294.

2 FALEGNAMI. Azienda nella zona di Santo Stefano di Magra cerca 2 falegnami. Si offre lavoro a tempo indeterminato con orario full time, indispensabile esperienza pregressa come falegname da banco. Mansioni: disegno mobilio sia nautico sia civile. Orario di lavoro 8-12 e 13-17. Offerta 47288

1 LAVAPIATTI. Azienda nella zona di Sarzana ricerca.

1 lavapiatti, tuttofare di cucina. Si offre contratto stagionale full time di 4 mesi. Offerta 47267

1 COMMESSO. Focacceria, pizzeria ricerca un commesso per il periodo da maggio a settembre con orario 11-18 circa , preferibilmente con esperienza nella mansione, con buone capacità di relazione con la clientela. Zona di lavoro Deiva Marina. Offerta 47241