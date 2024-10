Accoltella il rivale in amore, professionista finisce ai domiciliari Un tributarista spezzino di 59 anni è agli arresti domiciliari per tentato omicidio: avrebbe aggredito un rivale in amore con un coltello. La lite, legata a una donna, è sfociata in violenza vicino al castello di San Giorgio. La vittima è stata gravemente ferita e operata d'urgenza.