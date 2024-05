"Accessibilità garantita alle Cinque Terre: attivo servizio di assistenza per persone con disabilità nelle stazioni di Levanto e Monterosso"

Le foto con le persone disabili portate a braccia su e giù per le banchine delle stazioni di Levanto e Monterosso avevano fatto il giro del mondo. Da ieri, finalmente, nelle due stazioni è attivo il servizio gratuito di assistenza alle persone con disabilità e a ridotta mobilità. A Monterosso, è stato attivato ieri l’ascensore al servizio del terzo binario (nella foto), mentre a Levanto sono stati realizzati gli interventi di accessibilità al sottopasso, oltre che la realizzazione del nuovo attraversamento tra i binari per un investimento complessivo di oltre 300mila euro. Interventi che hanno portato Rfi, in accordo con la Consulta handicap ligure e l’assessorato regionale ai trasporti, ad attivare il servizio di assistenza ’Sala Blu’ per le persone con disabilità e a mobilità ridotta, anche temporanea, nelle due stazioni ferroviarie.

"Le stazioni di Levanto e Monterosso sono particolarmente significative in quanto consentono, per la prima volta, l’accessibilità di tutte le persone alle 5 Terre" fa sapere Trenitalia. Sarà possibile richiedere l’ausilio di operatori specializzati che assisteranno il viaggiatore nella fase di salita o discesa dal treno e nei percorsi dell’area della stazione: il servizio sarà gratuito e prenotabile con 12 ore di anticipo attraverso le ’Sale Blu’ territoriali di Rfi, contattabili al numero verde gratuito 800 906.060 (da telefono fisso), allo 02-323.232 (da fisso e mobile), e tramite l’indirizzo mail della sede prescelta (per la Liguria [email protected]).