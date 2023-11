Accademia acconciatori. Bertogna e Mendoza promossi a pieni voti

Pienamente attivi, da qualche settimana i corsi dell’Aasa (Accademia artistica spezzina acconciatori), che ha sede in via Castelfidardo 13. Riaperte quindi le lezioni accademiche che consentiranno all’allievo di imparare questa professione e dopo cinque anni di corsi – seguiti da cinque esami nazionali – ricevere il diploma di maestro d’arte. I corsi moda sono dedicati a chi vuole conoscere, imparare ed aggiornarsi nelle nuove tendenze sia di taglio, colorazione acconciatura eccetera, mentre i corsi di qualifica professionale permetteranno, dopo tre anni di corso e tre esami, di poter aprire un salone tutto proprio. "Gli scopi dell’Aasa – dichiara il presidente Pasqualino Cardamone – sono quelli, innanzitutto, di tutelare l’arte dell’acconciatura italiana, contribuire alla qualificazione professionale, al perfezionamento ed all’aggiornamento di tutti i parrucchieri, oltre che lo studio e l’applicazione pratica di nuove forme in armonia con l’evoluzione delle tendenze moda. E proprio in questi giorni, hanno passato gli ultimi difficili e scrupolosi esami teorici e pratici, due nostri allievi, Lisa Bertogna e Fausto Mendoza, ottenendo il diploma". Pasqualino Cardamone è affiancato dai due vice presidenti Etta Di Prisa e Paolo Ricci. Con loro i maestri d’arte insegnanti Matteo Cardamone, Monica Lombardi, Corrado Salustro, Tony Carbonaro, Valeria Ferrari, Lido Castagna, Pasqualina D’Ascoli, Paolo Petracci, Sara Marigliani e Monica Cocozza.