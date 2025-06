Abbandona piastrelle e sanitari in un terreno, incastrato dalle fototrappole

Framura (La Spezia), 16 giugno 2025 – I carabinieri forestali di Deiva Marina hanno denunciato un imprenditore per la gestione illecita di rifiuti abbandonati all’interno di un’area nei pressi di un edificio degradato, lungo il torrente Castagnola, nel Comune di Framura.

I forestali, durante un pattugliamento mirato a contrastare gli abbandoni di rifiuti, hanno constatato la presenza di un cospicuo cumulo di residui vegetali, pari a circa centocinquanta metri quadri, provenienti da attività di potatura. Erano presenti anche terra e rocce da scavo, piastrelle, mattoni e sanitari in ceramica. Sono state quindi posizionate delle fototrappole per risalire ai responsabili del reato e dalla visione delle immagini è emerso che l’autore dell’abbandono era un imprenditore che aveva un’attività nello stesso Comune e che utilizzava un piccolo mezzo cassonato. Gli abbandoni si sono susseguiti in più occasioni, coprendo un’area che ha raggiunto i duecento metri quadri di superficie e cento metri cubi di volume.