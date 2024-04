’A tutto Kafka’ al castello

Non è un caso che un disegnatore si accosti alla figura di Franz Kafka: l’autore praghese era un eccellente disegnatore e ne aveva piena consapevolezza, come scrisse alla fidanzata Felice Bauer. In occasione del centenario della morte di Kafka, l’Acit (Associazione culturale italo tedesca) in collaborazione con il Museo del Castello San Giorgio, propone una mostra a cura della Literaturhaus di Stoccarda e del Goethe Institut dal titolo ‘Nicolas Mahler. A tutto Kafka’ che presenta, in modi originali, un’interessante interpretazione dell’opera kafkiana e che sarà inaugurata giovedì 11 aprile alle 17.30 al castello.

All’inaugurazione della mostra, si terrà, dopo i saluti istituzionali del sindaco Pierluigi Peracchini, la conferenza ‘Kafka e la lingua Jiddisch’ con relatore Mauro Nervi, dottore di ricerca in Filologia all’Università di Pisa. Lo spezzino Nervi ha pubblicato numerosi contributi su Kafka, Hölderlin, Kleist, Goethe e Rilke. Dal 1999 gestisce ‘The Kafka Project’ (www.kafka.org) che raccoglie tutti i testi narrativi kafkiani, traduzioni e lavori critici; ha inoltre curato l’edizione critica con testo tedesco a fronte delle opere di Kakfa pubblicata da Bompiani nel 2023 ‘Tutti i romanzi, tutti i racconti e i testi pubblicati in vita di Kafka’ con in appendice le numerose varianti testuali. La mostra, che ha il patrocinio del Comune della Spezia e il contributo del Goethe Institut, si fonda sul libro ‘Komplett Kafka - A tutto Kafka’ di Nicholas Mahler, illustratore e fumettista austriaco. Mahler – che nel 2006, nel 2008 e nel 2010 si è aggiudicato il prestigioso premio Max e Moritz, come miglior fumettista tedesco – si ispira ai disegni dello scrittore assimilandoli al proprio stile grafico, divertente e pungente.

Riesce così a esplorare gli abissi e le dolorose contraddizioni della personalità dell’autore e a rappresentarle tra malinconia e umorismo nero, anch’esso un elemento proprio della personalità di Kafka. Dalla ricerca svolta dal fumettista – che è già avvezzo a imprese del genere, avendo ‘interpretato’ scrittori come Marcel Proust, James Joyce e Thomas Bernhard – emergono anche aspetti meno noti della biografia kafkiana, come il progetto di pubblicare insieme a Max Brod una collana di guide turistiche. La mostra, a ingresso libero, sarà fruibile fino al 28 maggio dalle 9.30 alle 17. Le visite guidati per le scuole sono a cura di Acit: per informazioni e prenotazioni contattare [email protected].

Marco Magi