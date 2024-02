A tutto jazz al Terminus Cafè con la musica del Giacomo Ciardi Trio

Un rodato trio di giovani allievi ed ex allievi del Conservatorio Puccini della Spezia, per il consueto appuntamento con la musica dal vivo nei locali del Terminus Cafè di via Paleocapa. Questa sera, dalle 21, ecco quindi il Giacomo Ciardi Trio. Il terzetto, composto da Giacomo Ciardi al pianoforte, Leonardo Bocchia al basso e Gabriele Guidi alla batteria, proporrà brani della grande tradizione della musica statunitense, suonando brani tratti dal repertorio jazz degli anni ’50 e ’60 omaggiando vari artisti. Giacomo Ciardi ha studiato al Puccini della Spezia con il maestro Piero Gaddi, ha vinto la borsa di studio ‘Marco Morale’ nel 2022, è stato allievo del grande jazzista Andrea Imparato e ha suonato con rinomati jazzisti spezzini tra cui Matteo Cidale, Diego Piscitelli, e molti altri. Nel 2023 – così come Guidi – si è esibito con l’Ensemble Vocale Jazz a Pisa Jazz e al Festival Internazionale del Jazz della Spezia dove (in quest’ultimo) l’Ensemble ha aperto il concerto ai Manhattan Transfer. Leonardo Bocchia, classe 2003, ha frequentato il triennio di basso elettrico jazz al Puccini, studiando con Furio Di Castri, Aldo Zunino e Ferruccio Spinetti.

Approfondendo il repertorio jazzistico e frequentando le jam che si tengono alla Spezia, ha suonato anche a Pisa Jazz. Successivamente ha iniziato a suonare e a studiare anche il contrabbasso. Gabriele Guidi, batterista versiliese diplomato in Batteria e Percussioni Jazz al Puccini, è stato per due anni allievo del maestro Walter Calloni, proseguendo gli studi accademici sotto la guida di Alessandro Fabbri e Giovanni Campanella. Da circa dieci anni collabora come turnista ed in studio in diversi ambiti e generi musicali, spaziando tra elettronica, hip hop e jazz. In quartetto si è esibito in due concerti alla rassegna Aosta Classica con ospite Andy Sheppard, insieme a Ciardi. Per avere ulteriori informazioni sul live e per le prenotazioni, è possibile contattare il numero 0187 713210.

m. magi