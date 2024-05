A spasso in città col Cocktail Fest. Nel segno del cinema di Kubrick

Quella del bere è una cultura. Che permette di scoprire e comprendere un’arte (custodita da barman e bartender)- fatta di passione, studio, genio creativo e molteplici tentativi. Fino ad arrivare a mescere e versare in calici e flute vere e proprie opere d’arte. Di alta qualità e da degustare, purché sempre responsabilmente. È questo il messaggio di Cocktail Fest 2024,festival unico nel suo genere che, organizzato da Confcommercio La Spezia in collaborazione con Kreativlab e con il patrocinio e contributo del Comune della Spezia, giunge quest’anno alla sua quarta edizione; entrando così di diritto tra gli eventi tradizionali della città. Da oggi fino a domenica 26 maggio Cocktail Fest si sviluppa come tour degustativo dei più rinomati bar del centro (Accanto, Benso 1810, Doria, Emporium, J.Gatsby, La Casina, Nomad Bar,Terminus, Viva la Vida) che offriranno ai partecipanti 10 assaggi cocktail, creazioni uniche, con l’acquisto di un biglietto del costo di 20 euro.

Ma non solo. L’evento offre anche attività collaterali aperte al pubblico. Novità di quest’anno oltre al tradizionale premio assegnato dal pubblico e costituito da uno shaker brandizzato, sarà un ulteriore premio consegnato da esperti del settore quali Michele Venturini (direttore tecnico del festival), Igor Tuliach e Francesco Paita. "Il tema di quest’ anno – spiega Francesco Valletta, organizzatore dell’evento per Kreative Lab - è il cinema, nello specifico Stanley Kubrick, pertanto ogni cocktail sarà ispirato a film, scene e personaggi iconici. Si tratta di drink assolutamente inediti e per tutti i gusti. Il livello spezzino è molto alto sia come competenze che qualità e il tour in anteprima ce lo ha dimostrato".

"E’ una manifestazione speciale – dice Marco Frascatore, assessore alle attività produttive del Comune di Spezia – e unica nel suo genere perché manda il messaggio che sì, si può bere, ma in modo responsabile. Grazie a Confcommercio e KreativLab per sensibilità e capacità di comprendere le necessità ed esigenze del nostro territorio. Dietro alla preparazione di un cocktail c’è ideazione e anni di preparazione". Un momento importante sia dal punto di vista sociale che per l’economia locale. "In un momento storico come questo – spiega Caterina Beato, referente area sindacale di Confcommercio La Spezia - in cui le attività commerciali stanno affrontando sfide senza precedenti, eventi come il Cocktail Fest 2024 assumono un ‘importanza fondamentale. I protagonisti, infatti, saranno bar e locali del centro storico che rappresentano anche punti di riferimento proprio per il nostro tessuto commerciale e locale. Noi di CoffCommercio – continua - vogliamo sottolineare l ‘importanza di eventi come questo e sostenerli, non solo perché rendono la città più vibrante e interessante ma soprattutto perché contribuiscono attivamente all ‘economia locale e anche al benessere della comunità nel suo insieme". Un’iniziativa su cui è stato investito molto: "Fin dalla sua prima edizione abbiamo creduto in questo progetto che punta sulla cultura del bere e sul bere sostenibile".

Alma Martina Poggi