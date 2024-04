A lezione di canto rinascimentale

La Chiesa Evangelica Luterana in Italia ha deliberato un contributo dai fondi dell’otto per mille a favore del gruppo vocale ‘Il Convitto Armonico’ per la realizzazione del progetto di diffusione del canto corale nel territorio. La prima iniziativa nell’ambito del progetto sarà un seminario sulla tecnica del canto corale rinascimentale, che si svolgerà domani, dalle 10 alle 11 e domenica dalla 17 alle 19, nella sala polifunzionale comunale in via Valentini a Ponte di Arcola. Docente sarà la maestra britannica Ghislaine Morgan, con la traduzione e moderazione a cura di Stefano Buschini, direttore del Convitto Armonico. Ghislaine Morgan vanta una lunga carriera da cantante solista e in gruppo, specie nel coro ‘The Tallis Scholars’, famoso in tutto il mondo. Il workshop è aperto a tutti gli interessati al canto corale, che possono partecipare, gratuitamente, in qualità di uditori, preferibilmente prenotandosi sul sito dell’associazione, o registrandosi all’ingresso, fino a esaurimento dei posti disponibili.