A difesa dell’ambiente I volontari puliscono la spiaggia della Caletta

L’unione fa la forza…e anche le spiagge pulite. Ecologia e sostenibilità vanno a braccetto a Lerici. L’impegno e il sacrificio dell’associazione Il Gabbiano, dello Spezia Sub, con il patrocinio del Comune di Lerici e il contributo di Iren-Acam Ambiente, hanno riqualificato mezzo litorale lericino. L’associazione Lericina Il Gabbiano, dopo gare di pesca al bolentino e conferenze sull’astronomia navale, questa si è voluta prendere cura di una delle baie più affascinanti della Liguria: la spiaggia della Caletta ed il suo fondale marino. Un’insenatura di sabbia e ciottoli, immersa nel verde mediterraneo e protetta da faraglioni. C’è sempre una luce particolare che si riflette sulle sue acque limpide. Un piccolo angolo di paradiso prezioso e delicato, non semplice da raggiungere. Spesso le mareggiate invernali riversano nella stretta insenatura della Caletta detriti difficili da rimuovere ma anche plastiche e rifiuti abbandonati da avventori poco attenti e sensibili. Il Gabbiano ha quindi promosso una giornata per la pulizia di questo spazio cosÏ caro ai lericini e non solo. La pulizia della spiaggia e del fondale è stata possibile grazie al lavoro dei componenti dell’associazione sportiva lericina. Il successo dell’evento è stato garantito dal lavoro di squadra con Spezia Sub. Una giornata di festa conclusasi con il rinfresco offerto dal bar Costa nel suggestivo porticciolo. "L’iniziativa dimostra - dichiara il sindaco Leonardo Paoletti - l’attenzione delle realtà locali per l’ambiente e sarà di ispirazione per i cittadini a prendersi sempre più cura delle perle del nostro litorale". "L’impegno dell’amministrazione è costante - interviene l’assessore all’ambiente Claudia Gianstefani - ma non potremmo raggiungere tanti obiettivi senza il contributo delle associazioni locali. Un sentito grazie a tutti da parte dell’amministrazione"".

Euro Sassarini