’A copertine scoperte’. L’art director racconta come nasce un volume

L’art director Giacomo Callo sarà il protagonista dell’evento ‘A copertine scoperte’ organizzato da Startè, venerdì alle 18.30, nella sede dell’associazione, in piazza Europa 16. Un incontro per raccontare, attraverso la decennale esperienza del 59enne spezzino, come nasca la copertina di un libro, quali siano i meccanismi che vengono messi in atto per far sì che il lavoro di un autore, anche noto, sia capace di attrarre i lettori fin dal primo sguardo dato alle vetrine e alle mensole delle librerie.

Callo ha compiuto i suoi studi all’Accademia di belle arti di Carrara e cominciato la sua carriera professionale all’Arca Edizioni per poi giungere negli anni successivi alle più prestigiose case editrici italiane. "Sono passati 35 anni da quando ho lasciato Spezia per trasferirmi a Milano a fare quella che volevo diventasse la mia professione, ciò per cui avevo studiato tanto e mi ero impegnato con passione vera – ricorda Callo –. Sono convinto che mi ritroverò a Spezia, per questa iniziativa come se fossero passate due settimane. Mi piace mi sta bene così". Art director dell’ufficio grafico editoriale dei libri Mondadori per 17 anni, è stato responsabile dei servizi comprendenti oltre 20 graphic designer. Durante la propria carriera ha curato il nuovo design di gran parte delle collane: dai Miti Poesia agli Scrittori italiani e stranieri, collana disegnata nel 1998, da Strade Blu alle nuove ‘Scie’, collana di storia, fino ad arrivare ai progetti e restyling delle linee dell’edicola di Urania e Gialli. Tra gli scrittori più importanti ai quali ha progettato la copertina si contano Ken Follett, John Grisham, Andrea Camilleri, Paolo Giordano, Margaret Mazzantini, David Grossman, Niccolò Ammaniti, Roberto Saviano, Patricia Cornwell, Dan Brown, mentre per il catalogo Mondadori si aggiungono le copertine per Italo Calvino, Dino Buzzati, Pier Paolo Pasolini, Luigi Pirandello, Franz Kafka, Ernest Hemingway, Sigmund Freud, Francis Scott Fitzgerald, Jack London, Graham Greene e moltissimi altri progetti di importanti collane tascabili come i Bestsellers, contenitore di migliaia di libri, la Contemporanea contenitore di libri con una provenienza letteraria, Classici, Classici greci e latini.

Dal 2015, dopo aver lasciato la Mondadori, ha iniziato un nuovo percorso fondando lo studio Mas213 e collaborando con molti editori curandone l’art direction tra i quali: Chiarelettere, la neonata Fuoriscena Rcs, Longanesi. Garzanti, Aboca, Sem editore, Tea libri, Nord, Rai libri, Tre60, Molesini Editore. Callo è pure docente di Graphic Design alla scuola di alta formazione Mohole a Milano. "Per Startè è un vero privilegio poter ospitare una conferenza del professor Callo – dichiara Paolo Asti, presidente di Startè –. Un incontro che saprà anche svelare aneddoti di personaggi e situazioni".

Marco Magi