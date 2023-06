A Bragarina si scoppia dal caldo "Riparate in fretta il condizionatore"

Niente aria condizionata e il Poliambulatorio di Bragarina si sta trasformando in un autentico forno. A farne le spese le persone che ricorrono alla struttura per sottoporsi a visite e accertamenti e il personale, medici, infermieri e amministrativi che all’interno del distretto di Asl 5 lavorano. La segnalazione dai cittadini è rimbalzata anche sul tavolo del consigliere regionale del Pd Davide Natale che ha rivolto una interrogazione in Regione per conoscere le tempistiche con le quali è previsto l’intervento di messa in funzione del sistema di condizionamento dell’ aria. "Ci risiamo – ha sottolineato Natale in una nota –. Presso gli ambulatori di Asl 5 arriva una nuova estate rovente. Il sistema di raffreddamento dell’aria non funziona e si è ovviato con un ventilatore per garantire un po’ di refrigerio ai pazienti che sono in attesa del proprio turno. La situazione però va risolta al più presto, visto che nei prossimi giorni le temperature diventeranno pienamente estive" Una situazione di pesante disagio per operatori e pazienti che si ripete nel tempo. "Non è la prima volta – aggiunge infatti il consigliere dem – che accadono questi disguidi". Anche in altre occsionni erano erano stati segnalati problemi all’impianto. Ma disagi si sono verificati anche in inverno con gli utenti in coda all’aperto in attesa del proprio turno e l’estate scorsa con le code di persone sotto il sole.

Ma questa volta almeno il guasto sarà riparato. L’Asl 5 infatti fa sapere che "l’impianto di condizionamento di Bragarina è stato preso in carico dalla direzione tecnicia che ha provveduto ad avviare la procedura di attribuzione dei lavori necessari perché venga ripristinato in tempi brevi".