A bordo di “Pandora“ I bambini iperattivi fanno gioco di squadra

Appuntamento ad agosto con un’uscita collettiva in mare a bordo della Goletta Pandora. È questa la terza tappa di una serie di incontri rivolti ai bambini con deficit di attenzione e iperattività. A realizzarlo il Servizio di Npia spezzino in collaborazione con Aidai Liguria, l’Associazione Sportiva Vela Tradizionale, la Borgata Marinara La Spezia Centro e Lega Navale. Un progetto denominato “Spugna! Assorbire social skills e funzioni esecutivo attentive in ambiente nautico“ strutturato in tre fasi: un programma di presenze a bordo della Goletta Pandora, in cui si è lavorato sulla creazione del gruppo, sulle social skills e l’alfabetizzazione emotiva, unendo tecniche di Mindfulness e cognitivo comportamentali. Nella seconda i bambini hanno avuto la possibilità di svolgere un intero ciclo di training motorio cognitivo integrato svolto 2 mattine a settimana alla Sezione Velica della Marina militare, ed effettuare uscite su imbarcazioni Hansa messe a disposizione dalla Lega navale. Il terzo momento l’uscita collettiva di agosto. Nei mesi autunnali saranno invece coinvolti i genitori del gruppo di bambini, che si vedranno impegnati in un percorso di parent training per aiutarli a gestire i problemi che possono insorgere nell’educazione di figli particolarmente “difficili” in modo di aiutare le famiglie a sviluppare competenze di gestione relazionale con i bambini