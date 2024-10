5 Terre viste dagli urbex

Quasi un viaggio tra passato e presente, dunque, tra aspri promontori e dure salite, tra vuoti casolari a picco sul mare, chiese, conventi e paesi abbandonati teatro di oscure vicende. Nel cuore del bosco più fitto scopriamo grotte, cave e villaggi dalle antiche e nobili origini. Al Sunspace di via Sapri, venerdì alle 17 si terrà la presentazione, con proiezione d’immagini su grande schermo, di ‘Luoghi abbandonati delle Cinque Terre’ per le Edizioni Giacché, il cui autore è Davide Calloni, co-fondatore di Ascosi Lasciti, team di urbex diffuso su tutto il territorio nazionale. "L’intento è si, quello di meravigliare il pubblico e far prendere coscienza dell’immenso patrimonio immobiliare sommerso – spiegano sulla mission, gli Ascosi Lasciti – ma anche quello di raccontare aneddoti, di informare e, talvolta, denunciare". Si tratta di un nuovo volume della collana sull’esplorazione urbana che la casa editrice spezzina ha inaugurato nel 2015, che contiene mappe, foto e indicazioni per raggiungere i luoghi descritti. Il libro è in vendita in libreria, nelle migliori edicole e sugli store online. E poi nel testo ancora molto altro: un vecchio maniero battuto dal vento fronteggia i massicci forti, le batterie e i bunker dismessi, immersi nella natura selvaggia. Opere davvero uniche, come i muraglioni imponenti e gli avveniristici tunnel della ex-ferrovia, appaiono oggi come decadenti labirinti in disuso con inedite viste sul mare.

E tra relitti e carcasse, scheletri di vecchi edifici e nuove strutture già dimenticate, tra mastodontici quartieri fantasma che scivolano a valle e villette care agli ufologi, tra villaggi turistici perduti e piccole comunità che ancora resistono, si scopre il volto nascosto e dimenticato di uno dei territori più famosi al mondo e degli immediati dintorni. Andando a caccia di segni misteriosi sul territorio si scopriranno anche le storie di alcuni personaggi come il ‘pirata dell’amore’ di Manarola. Il libro si chiude con il racconto di un’indagine che l’autore ha compiuto nello Spezzino, con l’aiuto di mappe storiche, geometri, bibliotecari e negozianti della zona della Stazione ferroviaria, alla ricerca dei luoghi che furono teatro dell’omicidio Serviatti, celebre caso di cronaca nera di cui Calloni ripercorre la storia guidando il lettore tra vecchi alberghi, oggi insospettabili, e strade nascoste.

Marco Magi