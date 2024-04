5 Terre, assalto ai sentieri del Parco. Le misure per la gestione dei flussi

Non solo l’aumento della Trekking Card nei giorni di massimo affollamento. Per la gestione dei flussi, il Parco nazionale delle Cinque Terre ha messo in campo una serie di iniziative che si propongono non solo di tutelare i delicati sentieri, ma anche di rendere maggiormente soddisfacente l’esperienza dei visitatori. Iniziative frutto dello studio commissionato lo scorso anno alla Mic-Hub, che si propongono di mitigare l’impatto turistico già dalla stagione in corso. Dopo la sperimentazione dello scorso anno, anche nel 2024, nelle giornate di maggiore affluenza sarà reintrodotto il ’senso unico’ per fasce orarie sul sentiero sva Monterosso, Vernazza, Corniglia. Nei principali ingressi dei sentieri saranno poi piazzati dei totem digitali con informazioni in tempo reale o eventuali messaggi di allerta, che opereranno in rete con i contapersone e permetteranno di gestire in tempo reale il ’carico’ di visitatori lungo i percorsi, fermando l’accesso ai percorsi qualora siano troppo saturi. Non mancheranno anche i controlli su abbigliamento e calzature adeguate, ai varchi di ingresso del sentiero Verde Azzurro. Previsto anche un miglioramento del ’wayfinding’: avviato un progetto complessivo sulla viabilità carrabile di collegamento del Parco, con la predisposizione di nuova segnaletica unitaria di riferimento, diretta alla facile e immediata lettura delle informazioni. Infine, sono state gettate le base per il piano biennale digitale del Parco che renda più efficace la gestione dei flussi e migliori la qualità e la tempestività delle informazioni. Il piano prevede un portale per la mobilità che raccoglierà tutte le informazioni utili non solo al visitatore per pianificare al meglio il viaggio, ma anche al Parco stesso per effettuare eventuali interventi in tema di mobilità. Inoltre verrà creata un’app che permetterà all’utente di avere informazioni in tempo reale su mobilità, clima, patrimonio naturale, aree di rischio idrogeologico. "Le azioni di contenimento e controllo dei flussi – dichiara la presidente Donatella Bianchi – si inserisce l’aumento della Cinque Terre Card Trekking nelle 16 giornate di picco. È una misura straordinaria che riguarda la necessità di proteggere il territorio e di conseguenza anche la stessa esperienza di visita del camminatore, spesso deluso nelle aspettative proprio a causa degli affollamenti. Tale misura risponde a una esigenza del Parco di tutela dei turisti in visita che, siamo sicuri, saranno più coinvolti nel rispetto di quella fragilità intrinseca all’unicità e alla bellezza delle Cinque Terre".

mat.mar.