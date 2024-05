La fotografia è la sua arte riconosciuta oltre che la professione esercitata da tanti anni. Fabio Gianardi però è anche un grande intenditore di musica e soprattutto interprete appassionato delle canzoni di Fabrizio De Andrè. Per questo da 10 anni organizza eventi proprio dedicati al suo mito Faber. Il fotografo sarzanese ha organizzato l’evento musicale in programma giovedì 16 maggio al teatro degli Impavidi alle 21 dal titolo "1000 papaveri rossi. Fabio Gianardi canta Fabrizio De Andrè". Sarà una serata di tante note e parole quindi per l’occasione Fabio non sarà solo sul prestigioso palcoscenico del teatro sarzanese ma avrà il supporto di un gruppo di ottimi e conosciutissimi musicisti che lo supporteranno nel repertorio scelto per la serata: Valentina Renesto, Massimo Azzarini, Antonio Antognetti, Fabio D’Andrea, Riccardo Codeglia, Andrea Giannoni. I biglietti sono già in vendita al botteghino del teatro cittadino.