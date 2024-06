La 1000 Miglia alla Spezia, in testa una Maserati a guida autonoma

La Spezia, 11 giugno 2024 - La Spezia ospiterà la seconda tappa della 42esima rievocazione storica della 1000 Miglia.

La società 1000 Miglia, che organizza la corsa, ha incluso La Spezia nell’itinerario della gara di regolarità per auto storiche più prestigiosa e famosa del mondo, la cui edizione 2024 iniziata in data odierna, ha previsto un percorso di 2mila chilometri, con partenza da Brescia e arrivo a Roma e conseguente rientro il 15 giugno a Brescia.

La tappa spezzina è in programma mercoledì 12 giugno e vedrà transitare in città le più belle auto del passato guidate da equipaggi provenienti da tutto il mondo.

“Sarà un momento indimenticabile per tutti gli appassionati di auto d’epoca e non solo – afferma il sindaco Pierluigi Peracchini – un’occasione unica per ammirare mezzi che hanno fatto la storia dell’automobilismo e del Made in Italy. La città è pronta per una giornata di festa e per dare il benvenuto alle auto storiche”.

Il convoglio partirà alle prime luci dell'alba da Torino per dirigersi verso La Spezia e arrivare intorno alle 16 transitando dalla variante Aurelia. Le auto storiche partecipanti saranno circa 500 e arrivando dallo svincolo Seresa della Variante Aurelia percorreranno piazzale Ferro, via San Francesco, via Monfalcone, via Nazario Sauro, viale Giovanni Amendola, viale Nicolò Fieschi fino a Porta Marola della base navale.

Successivamente le auto entreranno all'interno della base navale dove si svolgeranno le prove cronometrate e il controllo timbro.

Terminate le prove, le auto usciranno da Porta Principale e attraversando piazza Chiodo percorreranno via Chiodo, Piazza Verdi, dove vi sarà un controllo timbro nell'apposita postazione al centro della piazza, per poi proseguire su via XX Settembre, viale Italia, viale San Bartolomeo e infine via Valdilocchi con ingresso nel raccordo A15-Lerici.

Il transito delle vetture sarà articolato nel seguente modo: per prime transiteranno 100 vetture del Ferrari Tribute to 1000 Miglia 2024, a seguire transiteranno le 400 vetture della 42esima Rievocazione Storica 1000 Miglia 2024.

La prima autovettura è previsto transiti alle 16.20 circa mentre l'ultima a lasciare la città lo farà intorno alle 20.30.

Per l’occasione il Politecnico di Milano su autorizzazione del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti effettuerà, la prova sperimentale di una Maserati Gran Cabrio Folgore che percorrerà le strade cittadine in modalità di guida autonoma, in testa alla carovana delle auto.

La manifestazione si svolgerà su strade aperte al traffico ordinario e pertanto tutti i partecipanti dovranno osservare le norme dettate dal Codice della Strada. Per questo tutta la carovana sarà scortata da pattuglie della polizia stradale coadiuvate da alcune pattuglie della polizia locale nei punti del percorso più critici dal punto di vista della viabilità.

In aggiunta, per assistenza alla popolazione e per la distribuzione delle bandierine della 1000 Miglia, lungo il percorso Porta Principale - Via Chiodo - Piazza Verdi - Via XX Settembre si troveranno anche i volontari del gruppo comunale di Protezione civile.