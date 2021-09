La Spezia, 25 settembre 2021 – Philip Platek si gira verso il campione Paolo Maldini seduto in tribuna vip due file sopra di lui. Gli fa cenno con il pollice alzato per complimentarsi, nonostante il dispiacere. Daniel Maldini, alla sua prima partita da titolare in Serie A (ha già esordito in Europa League) ha appena segnato al 3' della ripresa il vantaggio del Milan sullo Spezia. Sono passati 12 anni e 117 giorni (da quel 31 maggio 2009 contro la Fiorentina) dall'ultimo match da titolare nel massimo campionato con il Milan di suo padre Paolo che con un largo sorriso, dopo essersi gentilmente concesso prima del match e nell'intervallo per selfie e autografi, festeggia con educazione il momento. C'è poi il tempo per pareggiare di Verde e per il Milan di chiudere la gara avanti grazie a Brahim Diaz.

Giocano a viso aperto le due formazioni, sfruttando molto le fasce laterali, la prima occasione al 10' chiama in causa Zoet che anticipa il colpo di testa di Maldini e poi respinge la conclusione di Theo Hernandez. C'è anche Nzola e deve dimostrarlo: l'angolano prima spara altissimo e poi con un destro potente scalda le mani a Maignan che non blocca, ci pensa la difesa a liberare.

Tutti gli undici aquilotti nella loro area al 27' per la punizione che Hernandez che mira all'incrocio, lo sfiora soltanto e i compagni non sono proprio contenti. Non è bravo Maggiore sul bel cross di Antiste dalla destra al 29' a toccare di testa dentro da buona posizione e la tocca male con la spalla.

Si fa tutto il campo, superando in velocità prima Sala e poi Bourabia, poi Hernandez viene fermato da Hristov in area, con tiro rimpallato poco dopo la mezz'ora. Non si arriva a tirare perché Gyasi, Maggiore e Nzola sprecano il tutto in un contropiede favorevolissimo, per questo, allo scadere, lo Spezia non passa in vantaggio.

Subito un cambio nel Milan dopo l'intervallo con Giroud sostituito da Pellegri. Passa una manciata di minuti e i rossoneri passano e potrebbero anche raddoppiare all'11', ma il palo interno salva Zoet superato dal tiro a giro di Leao. La risposta non si fa attendere al 13' Maggiore però si divora il pari sul perfetto cross di Bastoni dalla sinistra, con palla altissima, da mezzo metro! E dopo aver visto Zoet bloccare sicuro il diagonale dello scatenato Leao che sta facendo impazzire Amian, arriva il triplice cambio per Motta: dentro Manaj, Verde e Ferrer. Poco dopo lo Spezia pareggia: siamo al 35', è appena entrato Strelec che non arriva sul bel passaggio di Bastoni dalla sinistra, ma Verde recupera, rientra sul sinistro e approfittando di una serie di deviazioni, vede la palla entrare alle spalle di Maignan. È l'1-1. Dura poco la festa spezzina perché la 41' i milanesi passano ancora: Saelemaekers serve all'appena entrato Brahim Diaz la palla che lui appoggia dentro, da centro area.

E dopo due partite in casa consecutive con due big e che non hanno portato punti (due sconfitte di misura), lo Spezia è atteso nel prossimo turno dalla trasferta di Verona, in una sfida più alla portata.

Spezia-Milan 1-2

PRIMO TEMPO 0-0

SPEZIA (4-2-3-1): Zoet; Amian, Hristov, Nikolaou, Bastoni; Bourabia, Sala (20' st Verde); Antiste (20' st Manaj), Maggiore (20' st Ferrer), Gyasi (34' st Strelec); Nzola. A disp. Provedel, Zovko, Kiwior, Podgoreanu, Salcedo, Bertola. All. Thiago Motta.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Kalulu (27' st Calabria), Tomori, Romagnoli, Hernandez; Kessie (37' st Brahim Diaz), Tonali; Maldini (14' st Bennacer), Saelemaekers, Rebic (1' st Leao); Giroud (1' st Pellegri). A disp. Tatarusanu, Jungdal, Ballo Touré, Castillejo, Conti, Gabbia. All. Pioli.

Arbitro: Manganiello di Pinerolo (assistenti Imperiale di Genova e Vecchi di Lamezia Terme; quarto uomo Meraviglia di Pistoia, Var Orsato di Schio, Avar Bindoni di Venezia).

Marcatori: 3' st Maldini (M), 35' st Verde (S), 41' st Brahim Diaz (M) .

Note: spettatori 5.700. Ammoniti Maldini, Nikolaou, Theo Hernandez, Tiri in porta 3-6. Tiri fuori 4-10. In fuorigioco 3-4. Angoli 2-4. Recuperi 0' pt e 3' st.

© Riproduzione riservata