Pubblica video di Hamas sui social, 50enne espulso dall'Italia

Grosseto, 9 febbraio 2024 – Espulso dall'Italia un 50enne della Macedonia del Nord per motivi di sicurezza nazionale a causa delle sue posizioni ritenute vicine al fondamentalismo islamico, in particolare ad Hamas.

Lo riporta il Tirreno spiegando che l'uomo, un boscaiolo che vive da 30 anni in un paese del Monte Amiata, ha subìto un lungo accertamento della Digos al termine del quale le autorità hanno deciso di espellerlo dall'Italia.

Il decreto è stato firmato dal ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, ed è stato convalidato dal giudice di pace di Grosseto. Secondo gli investigatori l'uomo sarebbe vicino ad una cellula che fiancheggia Hamas.

«Gli investigatori hanno ritenuto che avesse idee terroristiche perché ha pubblicato alcuni post su Facebook e per una foto con un imam, il mio cliente ha pubblicato due video di Hamas sui social», ha detto l'avvocato Alessio Bianchini, «ma non è vero ciò di cui viene accusato. Contro il decreto di espulsione faremo ricorso al Tar. Sono convinto che è assolutamente estraneo a qualsiasi associazione terroristica». Le indagini della Digos, riporta sempre Il Tirreno, accostano al nome del 50enne «posizioni religiose integraliste» e «forte risentimento antioccidentale e antisemita». Sarebbero stati ricostruiti contatti del macedone 50enne via chat con fondamentalisti religiosi e anche sue posizioni di vicinanza a organizzazioni estremiste islamiche attive nei Balcani, nonché atti di propaganda a favore di gruppi terroristici di matrice islamica.