Enrico Mariotti, Presidente di una nuova Lega di Hockey: Lnrh

Enrico Mariotti, grossetano di 54 anni, è il presidente di una seconda lega di hockey la Lnrh, (Lega nazionale Roller Hockey), alla quale avrebbero aderito alcune società, tra cui, tanto per fare due nomi il Follonica e il Cgc Viareggio. Nasce hockeisticamente nel Cp Grosseto. Dopo l’esordio in prima squadra nel 1984 si trasferisce a Reggio Emilia, quindi indossa le maglie di Amatori Vercelli, Hockey Club Monza, Hockey Seregno, Hockey Novara, vincendo 4 scudetti, 5 Coppa Italia e 3 Coppa Cers. Nel 1996 si trasferisce nel Barcellona, con cui conquista la Coppa dei Campioni, Coppa Intercontinentale, Supercoppa Europea e due campionati. Passa al Reus per poi ritornare in Italia, al Primavera Prato. In seguito ha militato con la squadra del Follonica Hockey con cui ha vinto tutto. Poi Bassano, Castiglione, Viareggio e Forte. Da allenatore vince una Coppa dei Campioni con il Reus e una Coppa Italia col Follonica.