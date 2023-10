C’è un fortino biancorosso. Il problema è la trasferta

Un Grosseto disinvolto, anche se a tratti non brillante, si conferma allo "Zecchini" strapazzando il Cenaia. Una vittoria quella biancorossa che rientrava nel pronostico anche se al tecnico Bonuccelli qualcosa non è andato per il verso giusto. "Ci prendiamo questi tre punti e continuiamo la nostra rincorsa" ha ribadito il mister. Ai biancorossi, infatti, è bastato soltanto un tempo per aver ragione dei pisani dimostrando di aver raggiunto la maturità necessaria che consente di superare i momenti di difficoltà: dal rischio di subire un gol, o meglio, un clamoroso autogol, evitato grazie all’intervento prodigioso di Schiaroli, alla realizzazione della rete del vantaggio arrivata grazie alla capacità realizzativa di Marzierli che si sta confermando bomber di razza. Così psi è chiusa la gara. Il Grosseto, quindi, prosegue la "rincorsa" verso il vertice della classifica, rincorsa che deve essere supportata dalla vittoria esterna. In casa, infatti, il "fortino" appare inespugnabile con le tre vittorie ottenute, ma lontano dalla Maremma i biancorossi devono cambiare il passo ed essere più cinici anche se i due pareggi sono stati ottenuti contro Livorno e Tau Altopascio. E domenica arriva una importante verifica sul campo del Follonica Gavorrano.