Al via il campionato. Ecco i risultati della prima giornata

Prima giornata del campionato amatoriale di calcio a 11 Uisp con la prima giornata del girone Sud. I risultati: Talamone-Sant’Angelo Scalo 2-1, Etrusca Vetulonia-Polverosa 3-0, Alberese-Argentario 1-1, Magliano-Granducati del Sasso 1-2. Riposava Seggiano. Classifica: Vetulonia, Talamone, Granducato del Sasso 3, Alberese e Argentario 1, Seggiano, Polverosa, Magliano e Sant’Angelo 0. Seconda giornata invece per i campionati di calcio a 5 di Grosseto e, in Prima Divisione, è una coppia di squadre che comanda le operazioni: si tratta di Fc Bascalia e Atletico Barbiere. Il team moldavo vola sempre più sulle ali del proprio cannoniere di riferimento, Victor Tichem col Montalcino. Successo di misura (4-3) per i ragazzi di Di Girolamo contro un combattivo Las Palmas Ristopub, Vittoria importante per il Barbagianni Carrozzeria Tirrena che piega una big come la Pizzeria Ballerini. Epilogo carambolesco in Tpt Pavimenti-I Rigattieri: la squadra di Torrini culla il primo successo fino agli istanti finali con Laganga e Shaba protagonisti, ma prima Vichi e poi il gol su azione d’angolo del portiere Giuseppe Soro fissano il 5 a 5 finale. Riposava l’Fc Boccalone.