A Castiglione della Pescaia prende il via oggi la "Pro Soccer Cup", riservata ai più piccoli

Prenderà il via oggi la "Pro Soccer Cup 2023", una serie di tornei organizzati dalla società castiglionese che vedranno scendere in campo tutte le categorie degli atleti dalla data odierna fino al 14 maggio. Si parte proprio oggi, quando al Casamorino saranno i Piccoli amici, in un torneo che vedrà coinvolte, oltre alla Pro Soccer Lab, anche il Manciano, la Giovanile Amiata, il Massa Valpiana, l’Academy Maremma, il Venturina, i Giovani calciatori, l’Orbetello e il Santa Firmina. Sabato, invece, giocheranno i Primi calci 2015, che dovranno confrontarsi con Grosseto, San Vincenzo, Invictasauro, Venturina, Santa Firmina e Olmoponte. Domenica spazio agli Esordienti 2011 per il primo Memorial Leonardo Mazzei, in cui scenderanno in campo oltre ai neroverdi anche il Cs Lebowsky, lo Sporting Cecina, l’Arezzo academy, l’Ac Roselle e il Santa Firmina. Lunedì i Primi calci 2014 della Pro soccer contro l’Ac Perugia, l’Us Grosseto, lo Sporting Cecina, il Castiglion Fiorentino e il Santa Firmina. Sabato 6 maggio in campo Ssd Arezzo, Arezzo Academy, Ac Perugia, Us Grosseto, Ac Roselle, Academy Maremma e Santa Firmina, per la categoria Pulcini 2012, mentre i Pulcini 2013 giocheranno il giorno dopo contro Ssd Arezzo, Invictasauro, San Miniato, Arezzo Academy, Atletico Piombino, Psl Arezzo e Academy Maremma. Si chiuderà domenica 14 maggio con gli Esordienti 2010, che affronteranno i pari età del San Vincenzo, della Nuova Grosseto, del Palazzaccio e dell’Academy Maremma.