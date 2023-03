Ritrovata a Grosseto ragazzina scomparsa in Campania

Pattuglia della Polizia (immagine di repertorio)

Grosseto, 5 marzo 2023 - E’ stata ritrovata a Grosseto, in stazione, la ragazzina di 13 anni scomparsa giovedì scorso da Pontecagnano Faiano, in provincia di Salerno. Per lei si era mobilitata una intera comunità. Uscita di casa per andare a scuola, non vi aveva più fatto ritorno. Il sindaco del paese campano, dopo aver appreso della notizia, sul suo profilo Fb, ha riferito: «E’ la notizia che aspettavamo: Sara è stata ritrovata. Dalle notizie apprendiamo che sta bene e sta raggiungendo la famiglia. Un sospiro di sollievo per tutti. Grazie a quanti si sono attivati e hanno contribuito alle ricerche».

La tredicenne è stata identificata dalla Polizia ferroviaria all'interno della stazione toscana, da sola a quell’età in una stazione, senza bagagli, ha insospettito gli agenti che hanno voluto approfondire. Grazie a questo è stata collegata alla scomparsa che era stata denunciata pochi giorni fa ed era quindi nota ai terminali di polizia.