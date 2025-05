Cultura in lutto. È scomparso. Franco Minucci

GROSSETO

Cultura grossetana in lutto. E’ morto Franco Minucci (foto), 86 anni, persona molto stimata in città, e non solo, per la sua disponibilità, la sua umanità, i suoi interessi culturali. L’anziano è morto improvvisamente per un problema al cuore. E’ morto il giorno prima di leggere le sue poesie, ricordate anche durante la commemorazione e il rito funebre nella chiesa di Santa Lucia a Barbanella, alla Biblioteca Chelliana, dove era stato invitato per una lettura della sua ultima opera "Vita nel vento" edito da Effigi. Franco Minucci era stato apprezzato direttore della filiale grossetana della Teti per molti anni. A salutarlo ieri gli amici del bar Beppe e tanti tanti grossetani che hanno espresso alla moglie Paola, alla figlia Giada, al fratello Paolo e ai parenti tutti le loro condoglianze alle quali si aggiungono quelle della Nazione. Franco Minucci è stato ricordato anche dal presidente della Pro loco di Grosseto. "Desideriamo esprimere il nostro cordoglio – ha scritto il presidente sulla pagina Facebook – per la scomparsa del caro Franco Minucci, scrittore e uomo di cultura che ha fatto tanto per Grosseto e la sua gente. La sua voce rimarrà testimonianza viva del suo impegno e del suo amore per la Maremma. In questo momento di grande dolore – si legge ancora nella nota dell’associazione grossetana che è stata tanto vicina alle opere dello scrittore grossetano – ci stringiamo con affetto sincero alla moglie Paola Bardi e a tutti i familiari, uniti nel ricordo di una figura che tanto ha donato alla nostra comunità".