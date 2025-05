Aggrediti dal branco a Senzuno. Due fratelli pestati, uno è grave. Colpiti anche a martellate

FOLLONICAUna specie di agguato. Nato forse da un regolamento di conti. Il fatto, molto grave, è accaduto la notte tra venerdì e sabato a Follonica, di fronte ad un locale molto frequentato che si trova nel quartiere di Senzuno: in 5-6, tutti ragazzi molto giovani da quello che hanno detto i presenti che hanno assistito alla scena, hanno atteso fuori dal locale due ragazzi di nazionalità albanese. La discussione è durata pochissimo: i due sono stati aggrediti a calci e pugni in strada. Una scena di una violenza feroce anche perchè uno degli aggressori aveva anche un martello. Secondo quando è stato ricostruito dalle forze dell’ordine, sembra che il gruppo di ragazzi avesse già iniziato, in un altro posto della città, la discussione con i due fratelli albanesi. Discussione che è degenerata: il gruppo ha deciso di attendere i ragazzi per chiarire la vicenda che al momento non è ancora chiara. Quando sono usciti sono stati immediatamente aggr4editi a calci e pugni, ma è voltata anche una martellata. Uno dei due fratelli è rimasto a terra con delle gravi lesioni al torace. Sul posto sono stati chiamati i soccorsi: i due sono stati portati al Pronto soccorso e sono stati medicati dai sanitari, ma il ragazzo rimasto a terra è stato trasferito in rianimazione. Non è al momento in pericolo di vita ma le sue condizioni sono serie. I carabinieri, che sono intervenuti dopo essere stati avvertiti da alcuni passanti, hanno iniziato le indagini per individuare i responsabili. Al momento sono al vaglio anche le immagini della videosorveglianza della zona che potrebbe aver ripreso tutta la scena. Nella zona infatti, due settimane fa, c’era stata un altra rissa, con protagonisti tanti giovani non identificati. "Ci sono situazioni più complesse da monitorare e su cui agire – ha detto il sindaco di Follonica, Matteo Buoncristiani – Stiamo cercando di capire cosa possa essere successo a Senzuno la notte scorsa".