Ztl, via allo studio. Il Comune invita i cittadini alla nuova revisione

È trascorso un anno dalla data di attivazione sperimentale del varco elettronico della Zona a Traffico Limitato (Ztl) di Massa Marittima, in via Ximenes. Preso atto dei positivi risultati raggiunti in termini di alleggerimento dei flussi di circolazione veicolare nel centro storico, il Comune vuole coinvolgere i cittadini in una valutazione dell’attività del varco, chiedendo di segnalare eventuali criticità e con esse proposte migliorative. "L’intento è quello di raccogliere il contributo di tutti gli attori a diverso titolo coinvolti in questo importante processo di cambiamento - dice il sindaco Marcello Giuntini – a partire dai residenti all’interno della Ztl, fino alle associazioni dei disabili, ai sanitari e ai commercianti, con i quali saranno organizzati appositi incontri, nell’ottica di una partecipazione attiva, utile a verificare le scelte di mobilità e la loro adeguatezza ai diversi e variegati bisogni della comunità che vive nel quotidiano il centro storico". "Il processo di revisione – aggiunge – ci consentirà da un lato di arrivare ad una consistente riduzione del numero dei permessi erogati, evitandone un uso improprio e verificando l’effettivo bisogno-diritto di ciascun autorizzato, dall’altro consentirà di introdurre in via sperimentale una rimodulazione degli orari di apertura e chiusura del varco elettronico in determinati periodi e fasce orarie". Per chi volesse contribuire, le osservazioni vanno inoltrate entro il 20 novembre 2023 al Comune di Massa Marittima con una delle seguenti modalità: per mail a [email protected] specificando nell’oggetto "Modifiche ZTL" o in alternativa con consegna a mano all’ufficio protocollo dell’ente al piano terra, indicando sempre nell’oggetto Modifiche Ztl. Nel frattempo, l’amministrazione comunale ha accolto le richieste pervenute dai commercianti del Centro commerciale Naturale di modificare, come lo scorso anno, in fase sperimentale le fasce orarie di attivazione del varco elettronico nel periodo invernale, stabilendo che dal 6 al 30 novembre 2023 sarà disattivato dal lunedì al sabato, dalle 10 alle 12; dalle 16 alle 18 e dalle 20 alle 22. "Siamo molto soddisfatti dei risultati ottenuti con l’attivazione della Ztl – chiude Giuntini – che ci ha consentito di gestire al meglio l’importante flusso turistico che abbiamo registrato a Massa Marittima nei mesi scorsi".