Sono attive le due Ztl. Ecco cosa cambia a Porto Santo Stefano

Monte Argentario, 8 luglio 2023 – Definita e in vigore la nuova ordinanza della Polizia Municipale che regolamenta le zone a traffico limitato nei mesi di luglio e agosto. La Ztl Corso Umberto I a Porto Santo Stefano sarà attiva tutti i giorni dalle 17 alle 2. L’accesso ai varchi 1 e 2 sarà consentito esclusivamente ai veicoli autorizzati. La Ztl Pilarella a Porto Santo Stefano sarà invece attiva tutti i giorni dalle 18 alle 2. L’accesso sarà consentito esclusivamente ai veicoli autorizzati per i rispettivi varchi. Per il varco 2 (incrocio Iacovacci) limitatamente alla fascia oraria compresa dalle 21 alle 24 il transito dei veicoli sarà consentito esclusivamente alle seguenti categorie: veicoli in servizio di polizia (compresi i veicoli degli enti che si occupano di vigilanza privata), mezzi di soccorso, ambulanza, vigili del fuoco, mezzi in servizio di pubblica utilità, un veicolo al servizio di persona diversamente abile munito del contrassegno. Infine sarà consentito il transito per comprovate e documentate esigenze e urgenze ai veicoli autorizzati, ai veicoli dei clienti degli hotel per lo scarico e carico dei bagagli e ai veicoli adibiti a servizio pubblico (taxi e noleggio con conducente) che dovranno comunicare entro 48 ore dal transito all’indirizzo e mail [email protected] ne.monteargentario.gr.it.

Una decisione, questa, che era già stata anticipata dal sindaco Arturo Cerulli alla Nazione e che, negli ultimi giorni, ha provocato comunque delle polemiche da parte dei residenti della zona. Passando a Porto Ercole, la ztl sarà attiva tutti i giorni dalle 18 all’1 con l’accesso consentito esclusivamente ai veicoli autorizzati per i rispettivi varchi. Anche qua, limitatamente alla fascia oraria compresa dalle 21 fino alle 24, il transito dei veicoli sarà consentito esclusivamente alle seguenti categorie: veicoli in servizio di polizia (compresi i veicoli degli enti che si occupano di vigilanza privata), mezzi di soccorso, ambulanza, vigili del fuoco, mezzi in servizio di pubblica utilità, un veicolo al servizio di persona diversamente abile munito del contrassegno, veicoli di medici in visita domiciliare urgente, veicoli adibiti al trasporto di prodotti ittici, veicoli di proprietari, affittuari o possessori di garage o posto auto privato che si trovano nella Ztl di Porto Ercole.

