Ztl Grosseto, troppi "furbetti": in due mesi 500 multe

Alessio Pasquini, comandante della Polizia municipale cittadina

Grosseto, 22 marzo 2023 – Il prossimo 31 marzo è prevista la scadenza dei permessi di accesso alla Zona a traffico limitato del centro storico di Grosseto che riguardano le seguenti categorie: Enti (Eztl), Carico e Scarico e Carico Scarico Speciale (Cs Ztl e Cs1 Ztl), Pronto Intervento (Pi Ztl), Assistenza e Medici (S Ztl e Sm e Ss Ztl) e i taxi.

A un anno dall’ultima scadenza, i possessori di questi permessi si stanno preparando per rinnovarli. Ma tirando le somme, come è stato il bilancio di quest’ultimo anno per quanto riguarda le zone a traffico limitato? Tutto sommato, è stato un anno che ha rispettato le attese. Il centro storico grossetano è sempre stata una zona trafficata da corrieri, residenti, o da persone che lavorano.

Il comandante della Polizia municipale di Grosseto, Alessio Pasquini, analizza i dati.

"In generale è stato un anno nella norma, il centro storico è sempre stata una zona abbastanza movimentata, soprattutto per il transito di residenti o di chi lavora".

Dall’inizio del 2023 i numeri sono notevoli.

"La scadenza di questo tipo di permessi Ztl è ormai prossima – continua Alessio Pasquini –. Dall’inizio dell’anno in corso abbiamo riscontrato diverso movimento sia in positivo che in negativo. Tra gennaio e febbraio sono stati fatti 519 verbali per accesso abusivo nelle zone a traffico limitato. Più di 500 multe in due mesi sono tante, ma cercheremo di aumentare i controlli per diminuire queste spiacevoli situazioni. Dall’1 gennaio ad oggi, sono stati rilasciati 176 permessi, compresi quelli per persone disabili. Invece, per il prossimo 31 marzo è prevista la scadenza di 90 permessi di vario genere, comprese ovviamente le categorie in scadenza. Entro la fine del mese, ci aspettiamo che gli aventi diritto rinnovino i loro permessi".

L’Amministrazione comunale chiede, quindi, ai cittadini di controllare le proprie autorizzazioni ed eventualmente di contattare l’ufficio Permessi Ztl in via Zanardelli 2 per il rinnovo. Per informazioni relative alle modalità con cui procedere al rinnovo è possibile chiamare l’Ufficio Permessi Ztl al numero telefonico 0564-488520 nei seguenti orari: lunedì, mercoledì, venerdì dalle 10 alle 12, martedì e giovedì dalle 15 alle 17.