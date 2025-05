Grosso d’Oro a Dino Petri, il sì del Consiglio

Il Consiglio comunale ha compiuto un passaggio importante legato all’assegnazione del Grosso d’Oro a Dino Petri. E’ la massima onorificenza che il Comune ex minerario assegna per dare giusto riconoscimento a chi, nel corso della propria vita, ha saputo distinguersi per la ottimizzazione e la conoscenza della città del Balestro. Questa forma di grande riconoscimento, per un cittadino massetano, ma anche se non di nascita, ma attivo nel far conoscere Massa Marittima, la sua storia le sue tradizioni e la sua cultura e dalla sua istituzione, anno 1982, il Grosso, moneta che si batteva nel Libero Comune Massetano, è stato assegnato al professore Enrico Cheli, al canonico Enrico Lombardi, al dottor Moeris Fiori ed a Lido Santini. Dino Petri annovera, fra i suoi grandi meriti di attaccamento alla città, anche i numerosi drappi dipinti in occasione del Balestro del Girifalco e che sono andati in premio al Balestriere vincitore della gara ed è possibile ammirarli nelle sedi dei Terzieri medesimi. La massima onorificenza, che il comune conferisce ai cittadini massetani, in questo caso è legata alla lunghissima attività artistica e di impegno culturale che Petri ha portato avanti in città. La cerimonia di consegna, del Grosso d’Oro avverrà, venerdì 16 nel pomeriggio, nel Salone del Palazzo dell’Abbondanza.

Roberto Pieralli