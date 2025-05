Margheriti resta grave. E’ a Livorno

Stefano Margheriti è stato trasferito dall’ospedale di Lido di Camaiore a quello di Livorno, sempre però ricoverato nel reparto di Terapia intensiva e in prognosi riservata. Le sue condizioni, ancora gravi, sono però stabili.

Margheriti (nella foto) è rimasto vittima di una caduta durante il Longines Versilia Horse Show, evento di salto ostacoli CSI* che si é svolto il weekend scorso. E’ successo tutto in campo gara, durante il percorso: al penultimo ostacolo il cavaliere è caduto. Appare probabile che la caduta sia stata causata da un malore, ma questa ipotesi deve essere confermata o meno dall’esito degli accertamenti che saranno effettuati dai medici.

Al momento resta il clima di grande apprensione per il suo stato di salute. Familiari, amici e colleghi sono con il fiato sospeso. Margheriti gestisce la Scuderia Gorello a Follonica. Come persona e come professionista è molto apprezzato nel panorama equestre dove spicca per le sue capacità maturate, specialmente con i giovani cavalli con i quali instaura un grande feeling dovuto dalla pazienza che ha nel lavoro quotidiano, sempre attento alle esigenze dell’animale, senza pressioni, un grande coraggio e grande grinta.

Mai fretta nelle carte utilizzate da Stefano, la stessa fretta però, con la quale il panorama equestre (che in questi giorni sta scrivendo numerosi messaggi e post per il cavaliere) sta attendendo notizie sul suo conto. Proprio come a dire tutti uniti "Stefano ti stiamo aspettando".

Maria Vittoria Gaviano