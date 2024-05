Ztl a Talamone. Le domande e le regole

Al via la presentazione delle domande per ottenere il permesso di circolare e parcheggiare nella Ztl a Talamone, che partirà il 15 giugno e sarà in vigore fino al 15 settembre.

Le domande potranno essere presentate da domani e per le prossime due settimane, il mercoledì ed il venerdì, la postazione mobile della Polizia municipale sarà in piazza del Porto a Talamone dalle 10 alle 11.30 per aiutare chi ha diritto al permesso a compilare le domande ed a ritirare le richieste già compilate. Le regole della Ztl sono le seguenti. In via Quarto, via Marsala, via Calatafimi, via Aspromonte ed in via Nizza, è istituito il divieto di sosta permanente con rimozione forzata, ad eccezione dei veicoli di proprietà dei residenti, affittuari o proprietari di abitazioni nelle vie Quarto, Marsala, Calatafimi, Aspromonte, Nizza. Via Bixio, Caprera, Cala di Forno (soltanto civici 2- 4-6-8-10-12-14-16) o titolari/dipendenti di attività lavorative in Talamone. In via Mayer è istituito il divieto di transito. In tutto il centro storico, ad eccezione per i velocipedi, è istituito il divieto di sosta permanente con rimozione forzata ed il divieto di transito, eccetto autorizzati. A tutti i soggetti autorizzati alle deroghe, per motivi di lavoro e di residenza, sarà rilasciato un contrassegno, che dovrà essere tenuto esposto all’interno del veicolo, sul parabrezza. Ed infine, divieto di transito e sosta agli autocaravan/camper ed ai caravan/roulotte, in via della Marina dal tratto compreso tra l’intersezione con via Nizza in direzione centro storico, divieto di transito veicolare, dalle 18.30 alle 24, in via Porta Garibaldi. Ulteriori informazioni possono essere richieste al Comando della Polizia municipale.

Michele Casalini