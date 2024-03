"Yoga retreat" per la Festa della donna. Terme di Saturnia tra relax e meditazione

Nella cornice di Terme di Saturnia si salutano l’arrivo della primavera e la Festa della Donna nel segno della rinascita interiore e della rigenerazione della propria energia.

Da domani a domenica l’hotel ospita lo speciale Yoga Retreat - Feminine Energy, un’occasione di ritrovo tutta al femminile pensata per riscoprire e abbracciare una nuova e rafforzata consapevolezza di sé. "Un’opportunità – dicono dalla direzione dell’hotel – per provare a liberarsi dai pensieri superflui e dalle emozioni negative, per rivelare e lasciar fluire il potere creativo delle donne".

Il pacchetto "Yoga Retreat - Feminine Energy" comprende: un soggiorno di 3 notti in camera Deluxe; 5 lezioni di gruppo (3 da 30′ e 2 da 50′) e 2 lezioni private (30′) con lo yogi; un "Kobido", trattamento viso lifting naturale interamente manuale dalla tradizione giapponese, con rituale Kirei che prepara la pelle a ricevere manualità di sfioramento, impastamento, percussione e digitopressione; un massaggio corpo con il bambù, caratterizzato da tecniche di scivolamento a rullo e pressioni con manipoli di bambù, portando immediato beneficio agli apparati muscolare e vascolare. Oltre a tutto questo, è incluso l’ingresso illimitato alla Sorgente Termale e alle piscine del Parco Termale, al Bagno Romano con sauna e bagno turco, alle vasche idromassaggio, ai percorsi vascolari, agli idromassaggi in cascata e alle aree relax del Casale.