Teatro Moderno. Gli Amerikans per ’La Farfalla’

E’ in programma oggi alle 21 al teatro Moderno il concerto degli Amerikans che saliranno sul palco per un evento che promette di essere un vero e proprio viaggio sensoriale. Non si tratta solo di musica, ma di un’esperienza immersiva che fonde musica, danza e parola, riportando la musica al centro del palcoscenico.

Riccardo Luongo e gli Amerikans rivisiteranno le voci del passato, attualizzandole con arrangiamenti musicali ed estetici di grande impatto. Il concerto è un progetto che coinvolge un cast di talentuosi artisti grossetani, musicisti, danzatori e attori, che daranno vita a uno spettacolo coinvolgente e di alta qualità.

L’evento è promosso dall’associazione culturale Polis 2001, con il sostegno del Comune di Grosseto e dell’associazione La Farfalla, associazione alla quale sarà devoluta una parte dell’incasso.

La band grossetana da anni porta sul palco l’energia e le sonorità del rock, pop e country di matrice americana e inglese e sul palco, insieme alla band, ci saranno anche ospiti d’eccezione: la nota attrice e presentatrice Laura Ormezzano e due talentuosi ballerini, Andrea Pozzi ed Elisabetta Martucci, ridotti da una tournée in Brasile, pronti ad arricchire lo spettacolo con coreografie coinvolgenti.

"Siamo contenti di sostenere l’iniziativa come questa, che unisce la cultura, l’arte e la solidarietà – affermano il primo cittadino Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore alla Cultura Luca Agresti –. Ringraziamo tutti gli artisti coinvolti per la generosità e la passione con cui portano avanti il progetto".

La formazione degli AmeriKans vede Simone Secches come voce solista, Roberto Calussi al basso, Paolo Pozzi alla chitarra ritmica e cori, Emanuele Maniaci alla chitarra solista e cori, Riccardo Luongo tastiere e cori, Antonio Derrico alla batteria ed Alessandro Bonafini alle percussioni.

I biglietti sono disponibili anche oggi alla biglietteria del Teatro Moderno a partire dalle 16.