"Women Talking", incontro oggi in piazza Dante: "Si parlerà di diritto all’aborto e di ciò che lo minaccia"

Il collettivo femminista "Women Talking" ha organizzato per oggi alle 17 un incontro che si svolgerà in piazza Dante. "L’incontro – spiegano le organizzatrici – sarà un momento di dibattito su quello che sta accadendo in Italia: il 23 aprile è stato approvato l’emendamento Malagola. Si tratta di una legge che legittima l’ingresso delle associazioni anti-abortiste nei consultori, pratica già diffusa grazie all’articolo 2 della legge 194, che innanzitutto tutela la maternità e solo successivamente legalizza l’aborto. In un’Italia che erode ogni giorno il diritto all’autodeterminazione, è fondamentale unirci contro l’ennesimo ostacolo posto tra noi e la nostra libertà. Abbiamo deciso di farlo invitando delle professioniste del settore: Giovanna Conte, attivista transfemminista, Giuliana Gentili, militante storica per il diritto all’aborto, Elena Colucci e Linda Lüthi, ostetriche".