"ViviAmo Follonica", ci siamo

"ViviAmo Follonica" torna per i quartieri della città per coinvolgere le cittadine e i cittadini nella formazione del nuovo Piano Strutturale e del nuovo Piano Operativo. Si tratta di un’opportunità che consentirà a chi risiede, lavora, studia o soggiorna nel territorio, ma anche alle associazioni e alle varie attività economiche, per dare il proprio contributo e raccontare la propria visione della città. Per agevolare l’informazione e la partecipazione sono state organizzate sei giornate, dal titolo "ViviAmo Follonica": uno spunto per far vivere la città in un modo alternativo, organizzando in quei luoghi svariate attività all’aria aperta e, contemporaneamente, conoscere, riflettere e intervenire sulla Follonica del futuro. Il primo appuntamento è per domani alle 10, al parco della 167 Ovest (Quartiere Campi Alti e 167). Anche insieme al Politecnico di Milano, sarà possibile conoscere e approfondire gli strumenti di pianificazione territoriale e la città del futuro. Ma ViviAmo Follonica non è solo questo: al parchino, saranno organizzate alcune attività sportive insieme alle associazioni del territorio, la Fiab organizzerà una mattinata con le attività di Bimbimbici e i soci Coop offriranno la colazione (è necessario portare la borraccia per non utilizzare plastica usa e getta). Domani alle 16.30, ViviAmo Follonica si sposterà nella Play Area Alessio Galgani di Senzuno, e ancora una volta il Politecnico di Milano permetterà un approfondimento degli strumenti di pianificazione del territorio, prediligendo il mare e il turismo. Durante il pomeriggio si svolgeranno alcune attività sportive e si terrà "Clean-up the Med", una iniziativa di Legambientei".