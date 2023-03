Vittoria è vice campionessa italiana

Nello stesso giorno ha festeggiato due cose: il decimo compleanno e il titolo di vice campionessa italiana assoluta nella disciplina Disco dance Open 10-12 anni.

Non sarà quindi una giornata che Vittoria Abbruzzese (allieva della scuola Odissea 2001 da quando di anni ne aveva appena due e mezzo) potrà dimenticare facilmente quella vissuta a Riccione dove ai Campionati assoluti, al suo debutto nelle gare in classe A, ha conquistato il prestigioso traguardo.

"Vittoria – raccontanto i genitori – vive per la danza –. Si allena tutti i giorni nelle diverse discipline in cui poi gareggia: danze di coppia standard, danza classica, danza moderna e danze latine, di cui è campionessa italiana in carica nella categoria Latin Style, tecnica solo femminile".

La giovanissima atleta è seguita dalla maestra e coreografa Alessia Barni "all’interno di una scuola, l’Odissea 2001 diretta da Massimo Grifoni – dicono ancora i genitori di Vittoria – che ha uno staff in grado ogni giorno di trasmettere ai loro allievi lo spirito di sacrificio, dedizione, impegno e serietà nei confonti della danza. Farne parte è un vero e proprio senso di appartenenza leale e puro. Ne siamo onorati".