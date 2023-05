"Vittoria bella e non scontata"

Gabriele Fusini è il nuovo sindaco di Magliano, ha ottenuto il 35,5% dei voti.

Che vittoria è stata?

"Non scontata, frutto di una campagna elettorale complessa. Alla fine la vittoria è arrivata ed è stata una grande gioia. Lo spoglio delle 5 sezioni è andato avanti a lungo e solo sul finale ho capito che si stava realmente vincendo. Abbiamo seguito lo scrutinio in una casa di amici ma abbiamo aspettato la fine prima di festeggiare. Poi i numeri ci hanno dato ragione".

E’ già stato in Comune?

"Sì, stamani (ieri per chi legge, Ndr). Ho incontrato il commissario prefettizio e ho preso le consegne. È stato come ritornare in famiglia, ho incontrato molte persone che lavorano negli uffici, che conosco dalla mia precedente avventura e che stimo. Debbo dire che è stato emozionante".

Quali sono i prossimi appuntamenti in agenda?

"Entro 10 giorni dobbiamo convocare il consiglio comunale. Intanto voglio fissare i primi incontri con i consiglieri e insieme alla mia squadra ragionale su quelli che saranno gli assessorati e deleghe".

Ha già in mente qualche nome?

"Vicesindaco e assessori? No, ancora è presto. Come ho ribadito più volte, le scelte dovranno essere prese di concerto con l’intera squadra".

Pensa a qualche assessore esterno?

"No, questa ipotesi la escludo. Anzi, sono convinto di dare anche ai consiglieri delle deleghe".

Dica due priorità per Magliano.

"Dobbiamo accelerare sul progetto del Consorzio unico delle strade vicinali, la viabilità interna è troppo importante per un Comune come il nostro. Poi farò una ricognizione dello stato di avanzamento delle opere pubbliche. Sugli assessorati ci impegneremo per dare il giusto risalto al sociale e alla famiglia, ovvero quelli che sono più vicini alla vita delle persone".

Nicola Ciuffoletti